மாநில செய்திகள்

“வரும் நாட்களில், தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் கன மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது!”-சென்னை வானிலை மையம் + "||" + No chance of rain in Maniparai area till evening- Chennai Meteorological Department

“வரும் நாட்களில், தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் கன மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது!”-சென்னை வானிலை மையம்