மாநில செய்திகள்

குழந்தை சுஜித்தை மீட்க ராட்சத எந்திரம் ஏற்றி வந்த லாரி நடுவழியில் பழுதடைந்து நின்றது + "||" + To recover baby Sujith Giant machine was loaded Larry stood midway down the

குழந்தை சுஜித்தை மீட்க ராட்சத எந்திரம் ஏற்றி வந்த லாரி நடுவழியில் பழுதடைந்து நின்றது