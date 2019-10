மாநில செய்திகள்

மருத்துவ பயிற்சி மாணவர்கள் ஆதரவு4-வது நாளாக தொடரும் டாக்டர்கள் போராட்டம்மயங்கி விழுந்த 2 டாக்டர்களுக்கு ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை + "||" + Doctors struggle to continue for the 4th day

மருத்துவ பயிற்சி மாணவர்கள் ஆதரவு4-வது நாளாக தொடரும் டாக்டர்கள் போராட்டம்மயங்கி விழுந்த 2 டாக்டர்களுக்கு ஆஸ்பத்திரியில் சிகிச்சை