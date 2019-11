மாநில செய்திகள்

அத்தியாவசியப் பொருள்கள் சிரமமின்றிக் கிடைக்கச் செய்வது அரசின் கடமை - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Essential commodities Making it available effortlessly Duty of the state MK Stalin

அத்தியாவசியப் பொருள்கள் சிரமமின்றிக் கிடைக்கச் செய்வது அரசின் கடமை - மு.க.ஸ்டாலின்