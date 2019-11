மாநில செய்திகள்

கவர்னருடன் எடப்பாடி பழனிசாமி திடீர் சந்திப்பு; சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சினைகள் பற்றி விளக்கியதாக தகவல் + "||" + Edappadi Palanisami's sudden meeting with the governor; Information on law-and-order issues explained

கவர்னருடன் எடப்பாடி பழனிசாமி திடீர் சந்திப்பு; சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சினைகள் பற்றி விளக்கியதாக தகவல்