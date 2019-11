மாநில செய்திகள்

பள்ளிக்கரணையில் உள்ள ‘சான் அகாடமி’ பள்ளியை பார்வையிட்ட இலங்கை கல்வி அதிகாரிகள்; கல்வி முறை குறித்து கேட்டறிந்தனர் + "||" + Sri Lankan education officials who visited San Academy School; They heard about the education system

பள்ளிக்கரணையில் உள்ள ‘சான் அகாடமி’ பள்ளியை பார்வையிட்ட இலங்கை கல்வி அதிகாரிகள்; கல்வி முறை குறித்து கேட்டறிந்தனர்