மாநில செய்திகள்

கருணாநிதி நினைவிடத்தில் திருமணம் நடத்தி வைத்தது ஏன்? மு.க.ஸ்டாலின் விளக்கம் + "||" + Why did marriage function at the Karunanidhi memorial? Illustration by MK Stalin

கருணாநிதி நினைவிடத்தில் திருமணம் நடத்தி வைத்தது ஏன்? மு.க.ஸ்டாலின் விளக்கம்