மாநில செய்திகள்

அயோத்தி வழக்கில் தீர்ப்பு: ‘சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்பை அனைத்து தரப்பினரும் ஏற்போம்’ தமிழக அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் வேண்டுகோள் + "||" + Judgment in Ayodhya case ;All the parties agree with the Supreme Court decision; Political party leaders appeal

அயோத்தி வழக்கில் தீர்ப்பு: ‘சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்பை அனைத்து தரப்பினரும் ஏற்போம்’ தமிழக அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் வேண்டுகோள்