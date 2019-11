மாநில செய்திகள்

மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பொதுச் செயலாளருக்கான கூடுதல் அதிகாரம் தி.மு.க. பொதுக்குழு கூட்டத்தில் வழங்கப்பட்டது + "||" + MK Stalin has additional powers as General Secretary Presented at the General Committee Meeting

மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பொதுச் செயலாளருக்கான கூடுதல் அதிகாரம் தி.மு.க. பொதுக்குழு கூட்டத்தில் வழங்கப்பட்டது