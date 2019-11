மாநில செய்திகள்

தி.மு.க. மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவதை தமிழக மக்கள் விரும்பவில்லை பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் பேட்டி + "||" + DMK Tamil people do not want to come to power again

தி.மு.க. மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவதை தமிழக மக்கள் விரும்பவில்லை பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் பேட்டி