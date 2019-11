மாநில செய்திகள்

வேலூர் ஜெயிலில் உள்ள முருகனை சந்திக்க நளினிக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் சிறைத்துறைக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Nalini should be allowed to meet Murugan

வேலூர் ஜெயிலில் உள்ள முருகனை சந்திக்க நளினிக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் சிறைத்துறைக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு