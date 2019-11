பவானி ஆற்றில் வெள்ளப் பெருக்கு: கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை

மாநில செய்திகள்

பவானி ஆற்றில் வெள்ளப் பெருக்கு: கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை + "||" + Flooding in the Bhavani River Littoral To the people Flood hazard warning

பவானி ஆற்றில் வெள்ளப் பெருக்கு: கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை