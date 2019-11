மாநில செய்திகள்

பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலையில்அ.தி.மு.க. பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று நடக்கிறதுஉள்ளாட்சி தேர்தல் வெற்றிக்கான வியூகம் அமைக்கப்படுகிறது + "||" + AIADMK The general committee meeting is going on today

பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலையில்அ.தி.மு.க. பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று நடக்கிறதுஉள்ளாட்சி தேர்தல் வெற்றிக்கான வியூகம் அமைக்கப்படுகிறது