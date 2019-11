மாநில செய்திகள்

எம்.ஜி.ஆர்., ஜெயலலிதா போல ஜொலிக்க முடியாது: ரஜினிகாந்த் கட்சி ஆரம்பித்தால் கமல்ஹாசன் நிலைமைதான் ஏற்படும் - அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி + "||" + If the Rajinikanth elecion starts Kamal Haasan is the situation Interview with Minister Jayakumar

