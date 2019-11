மாநில செய்திகள்

5 கைதிகளை முன்கூட்டியே விடுதலை செய்யவில்லை: அவமதிப்பு வழக்கில் உள்துறை செயலாளர், கூடுதல் டி.ஜி.பி. நேரில் ஆஜராகவேண்டும்: ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + 5 prisoners not released in advance: Home Secretary, Additional DGP Appear in person: High court order

5 கைதிகளை முன்கூட்டியே விடுதலை செய்யவில்லை: அவமதிப்பு வழக்கில் உள்துறை செயலாளர், கூடுதல் டி.ஜி.பி. நேரில் ஆஜராகவேண்டும்: ஐகோர்ட்டு உத்தரவு