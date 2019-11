மாநில செய்திகள்

சந்திரயான்-2 ஆர்பிட்டர் நன்றாக செயல்படுகிறது; இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் பேட்டி + "||" + The Chandrayaan-2 Orbiter performs well; Interview with ISRO President Shiva

சந்திரயான்-2 ஆர்பிட்டர் நன்றாக செயல்படுகிறது; இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் பேட்டி