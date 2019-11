மாநில செய்திகள்

பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்புடன் ரூ.1,000 வழங்க ரூ.2,363 கோடி ஒதுக்கீடு; தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Rs 2,363 crore allocation for Pongal gift package of Rs 1,000; Government order of Tamil Nadu

பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்புடன் ரூ.1,000 வழங்க ரூ.2,363 கோடி ஒதுக்கீடு; தமிழக அரசு உத்தரவு