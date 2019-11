மாநில செய்திகள்

கட்டுமான தொழிலாளர் நல வாரியத்தில் உதவியாளர் பணிக்கான எழுத்துதேர்வு; நாளை நடக்கிறது + "||" + Writing for Assistant Work in the Construction Labor Board; It is happening tomorrow

கட்டுமான தொழிலாளர் நல வாரியத்தில் உதவியாளர் பணிக்கான எழுத்துதேர்வு; நாளை நடக்கிறது