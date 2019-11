மாநில செய்திகள்

ஒரு கிலோ சாம்பார் வெங்காயம் ரூ.180-க்கு விற்பனை; 2 மாதத்துக்கு விலை குறைய வாய்ப்பு இல்லை என தகவல் + "||" + 1 kg of sambar onion retails for Rs.180; No information on price reduction for 2 months

