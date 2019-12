மாநில செய்திகள்

ஹஜ் பயணத்திற்கு 5-ந் தேதி வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்; தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + You can apply online for Hajj travel till date 5 ; State of Tamil Nadu Announcement

ஹஜ் பயணத்திற்கு 5-ந் தேதி வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்; தமிழக அரசு அறிவிப்பு