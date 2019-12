மாநில செய்திகள்

சர்வதேச விளையாட்டுகளில் கலந்துகொண்டதாக: போலி சான்றிதழ் கொடுத்து பணியில் சேர்ந்த போலீஸ்காரர் கைது + "||" + In international sports Have attended Issuing fake certificates Policeman arrested on duty

சர்வதேச விளையாட்டுகளில் கலந்துகொண்டதாக: போலி சான்றிதழ் கொடுத்து பணியில் சேர்ந்த போலீஸ்காரர் கைது