மாநில செய்திகள்

17 பேர் பலியாக காரணமான தடுப்புச்சுவர் இடித்து அகற்றம் + "||" + 17 people were killed Demolition and removal of the septum

17 பேர் பலியாக காரணமான தடுப்புச்சுவர் இடித்து அகற்றம்