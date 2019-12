மாநில செய்திகள்

முதல்-அமைச்சரும், துணை முதல்-அமைச்சரும் அரசு கஜானாவை காலி செய்யும் உள்நோக்கத்துடன் செயல்படுகிறார்கள் - மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு + "||" + Chief-Minister, Deputy Chief-Minister They act inwardly The accusation of MK Stalin

முதல்-அமைச்சரும், துணை முதல்-அமைச்சரும் அரசு கஜானாவை காலி செய்யும் உள்நோக்கத்துடன் செயல்படுகிறார்கள் - மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு