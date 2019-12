மாநில செய்திகள்

மன்றத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் போட்டியிடக் கூடாது - ரஜினி மக்கள் மன்றம் + "||" + Members of the forum should not contest local elections - Rajini People's Forum

மன்றத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் போட்டியிடக் கூடாது - ரஜினி மக்கள் மன்றம்