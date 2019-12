மாநில செய்திகள்

'கோயபல்ஸ்' த‌த்துவத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறார் ஸ்டாலின்; அமைச்சர் வேலுமணி பதிலடி + "||" + Stalin works on the principle of 'Goebbels'; Minister Velumani retaliates

'கோயபல்ஸ்' த‌த்துவத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறார் ஸ்டாலின்; அமைச்சர் வேலுமணி பதிலடி