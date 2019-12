மாநில செய்திகள்

1½ லட்சம் பேர் இதுவரை வேட்புமனு: ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு மனு தாக்கல் செய்ய இன்று கடைசி நாள் + "||" + For rural local bodies To file a petition Today is the last day

1½ லட்சம் பேர் இதுவரை வேட்புமனு: ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு மனு தாக்கல் செய்ய இன்று கடைசி நாள்