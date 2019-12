மாநில செய்திகள்

வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகம், புதுவையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு + "||" + Due to convection Tamil Nadu, Pondicherry and a few places in the slight chance of rain

வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகம், புதுவையில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு