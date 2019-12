மாநில செய்திகள்

எந்த பிரச்சினைக்கும் வன்முறை தீர்வு ஆகிவிடக் கூடாது - நடிகர் ரஜினிகாந்த் + "||" + Violence should not be the solution to any problem - Actor Rajinikanth

எந்த பிரச்சினைக்கும் வன்முறை தீர்வு ஆகிவிடக் கூடாது - நடிகர் ரஜினிகாந்த்