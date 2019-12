மாநில செய்திகள்

ஆண்டுதோறும் ஒரு கிராமத்தை கல்லூரிகள் தத்தெடுக்க வேண்டும்; உயர்கல்வி மாநாட்டில் கவர்னர் வேண்டுகோள் + "||" + Colleges should adopt a village annually; Request for Governor at Higher Education Conference

ஆண்டுதோறும் ஒரு கிராமத்தை கல்லூரிகள் தத்தெடுக்க வேண்டும்; உயர்கல்வி மாநாட்டில் கவர்னர் வேண்டுகோள்