மாநில செய்திகள்

ஜனாதிபதி பங்கேற்கும் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழக விழாவை புறக்கணிக்க மாணவர்கள் சபை முடிவு + "||" + Pondicherry University Students Coucil calls for boycott of convocation to be addressed by President

ஜனாதிபதி பங்கேற்கும் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழக விழாவை புறக்கணிக்க மாணவர்கள் சபை முடிவு