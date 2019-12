மாநில செய்திகள்

18,570 பேர் போட்டியின்றி தேர்வு: உள்ளாட்சி தேர்தல் இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு + "||" + 18,570 were selected without contest Local election Release of final candidate list

18,570 பேர் போட்டியின்றி தேர்வு: உள்ளாட்சி தேர்தல் இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு