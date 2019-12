மாநில செய்திகள்

கிணற்றுக்குள் லாரி விழுந்ததில் 25,000 கிலோ சர்க்கரை கரைந்து நாசம் + "||" + The truck fell into the well 25,000 kg Sugar is dissolved

கிணற்றுக்குள் லாரி விழுந்ததில் 25,000 கிலோ சர்க்கரை கரைந்து நாசம்