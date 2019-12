மாநில செய்திகள்

இன்ஸ்பெக்டரை கொல்ல முயன்ற பிரபல ரவுடி நீராவி முருகன் கைது - துப்பாக்கி சூடு நடத்தி போலீசார் பிடித்தனர் + "||" + Who tried to kill the inspector The famous Rowdy Neeravi Murugan arrested

இன்ஸ்பெக்டரை கொல்ல முயன்ற பிரபல ரவுடி நீராவி முருகன் கைது - துப்பாக்கி சூடு நடத்தி போலீசார் பிடித்தனர்