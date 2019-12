மாநில செய்திகள்

அமெரிக்க பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கை அமைய ரூ.1 கோடி தமிழக அரசு சார்பில் முதல்-அமைச்சர் வழங்கினார் + "||" + At American University 1 crore for Tamil seat On behalf of the Government of Tamil Nadu Presented by Chief-Minister

