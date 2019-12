மாநில செய்திகள்

வாக்காளர்களுக்கு கொடுக்க ரூ.2 லட்சம் சேலைகள், எவர்சில்வர் தட்டுகள் சாலையில் வீச்சு - அதிகாரிகள் கைப்பற்றி விசாரணை + "||" + Voters Saris Eversilver plates Range on the road Officers seized and investigated

வாக்காளர்களுக்கு கொடுக்க ரூ.2 லட்சம் சேலைகள், எவர்சில்வர் தட்டுகள் சாலையில் வீச்சு - அதிகாரிகள் கைப்பற்றி விசாரணை