மாநில செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலில் தமிழகத்தில் முதல் முறையாக மின்னணு எந்திரம் மூலம் ஓட்டுப்பதிவு - மேல்புறம் ஒன்றியத்தில் 114 வாக்குச்சாவடிகளில் நடந்தது + "||" + In local elections For the first time in Tamil Nadu By electronic voting machine

உள்ளாட்சி தேர்தலில் தமிழகத்தில் முதல் முறையாக மின்னணு எந்திரம் மூலம் ஓட்டுப்பதிவு - மேல்புறம் ஒன்றியத்தில் 114 வாக்குச்சாவடிகளில் நடந்தது