மாநில செய்திகள்

ஊராட்சி தலைவர் பதவி ரூ.35 லட்சத்துக்கு ஏலம்: சட்டை அணியாமல் கண்களில் கருப்பு துணி கட்டி வாக்களித்த முதியவர் + "||" + Without wearing a shirt Tie the black cloth on the eyes The old man who voted

ஊராட்சி தலைவர் பதவி ரூ.35 லட்சத்துக்கு ஏலம்: சட்டை அணியாமல் கண்களில் கருப்பு துணி கட்டி வாக்களித்த முதியவர்