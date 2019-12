மாநில செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை: தேர்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கை திருப்தி அளிக்கிறது - சென்னை ஐகோர்ட்டு கருத்து + "||" + Local Elections Vote Count Action of the Election Commission Gives satisfaction

உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை: தேர்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கை திருப்தி அளிக்கிறது - சென்னை ஐகோர்ட்டு கருத்து