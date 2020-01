மாநில செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதும் வாக்கு எண்ணும் மையங்களுக்கு துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு + "||" + All over Tamil Nadu For voting counting centers Gun police protection

தமிழகம் முழுவதும் வாக்கு எண்ணும் மையங்களுக்கு துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு