மாநில செய்திகள்

ஊரக உள்ளாட்சிகளில் வெற்றி பெற போவது யார்? இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை மதியத்துக்கு பிறகு முடிவு தெரியும் + "||" + In rural localities who is going to win? Today's vote count

ஊரக உள்ளாட்சிகளில் வெற்றி பெற போவது யார்? இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை மதியத்துக்கு பிறகு முடிவு தெரியும்