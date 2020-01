மாநில செய்திகள்

உள்ளாட்சித் தேர்தல் : முன்னாள் ஊராட்சி தலைவரின் இரண்டு மனைவிகள் தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி + "||" + Local election: Two wives of former panchayat leader contest the election and win

உள்ளாட்சித் தேர்தல் : முன்னாள் ஊராட்சி தலைவரின் இரண்டு மனைவிகள் தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி