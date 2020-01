மாநில செய்திகள்

புத்தாண்டில் மது விற்பனை ரூ.315 கோடிகடந்த ஆண்டை விட 11 சதவீதம் அதிகம் + "||" + Wine sales of Rs .315 crore in the New Year

