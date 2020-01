மாநில செய்திகள்

ஆயிரம் ரூபாய் பொங்கல் பரிசு தொகுப்புடன் வழங்ககூட்டுறவு வங்கி கணக்கில் ரூ.1,677 கோடி செலுத்தப்பட்டது9-ந்தேதி முதல் 13-ந்தேதி வரை ரேஷன் கடைகளில் கிடைக்கும் + "||" + 1,677 crore was paid to the co-operative bank account

