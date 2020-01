மாநில செய்திகள்

மருத்துவக்கல்லூரிகளில்மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க கோரிய வழக்குமத்திய- மாநில அரசுகளுக்கு ஐகோர்ட்டு நோட்டீஸ் + "||" + To the central and state governments High Court notice

மருத்துவக்கல்லூரிகளில்மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க கோரிய வழக்குமத்திய- மாநில அரசுகளுக்கு ஐகோர்ட்டு நோட்டீஸ்