மாநில செய்திகள்

5 ஆண்டுகள் மத்திய மந்திரியாக இருந்தபோது தமிழகத்துக்கு என்ன செய்தார்?பொன் ராதாகிருஷ்ணனுக்கு அமைச்சர் டி.ஜெயக்குமார் கேள்வி + "||" + What did he do for Tamil Nadu when he was Union Minister for 5 years?

5 ஆண்டுகள் மத்திய மந்திரியாக இருந்தபோது தமிழகத்துக்கு என்ன செய்தார்?பொன் ராதாகிருஷ்ணனுக்கு அமைச்சர் டி.ஜெயக்குமார் கேள்வி