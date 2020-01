மாநில செய்திகள்

பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி கொடைக்கானலில் சுற்றுலாப்பயணிகளுக்கு படகுப் போட்டி - தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் அறிவிப்பு + "||" + During the Pongal festival Kodaikanal Boat competition for tourists Tamil Nadu Tourism Development Corporation Announces

பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி கொடைக்கானலில் சுற்றுலாப்பயணிகளுக்கு படகுப் போட்டி - தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் அறிவிப்பு