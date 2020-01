மாநில செய்திகள்

தஞ்சை பெரிய கோவில் குடமுழுக்கை தமிழ் வழிபாட்டு முறையில் நடத்த வேண்டும்மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் + "||" + The Great Temple of Thanjavur To be held in the cult of Tamil

தஞ்சை பெரிய கோவில் குடமுழுக்கை தமிழ் வழிபாட்டு முறையில் நடத்த வேண்டும்மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்