மாநில செய்திகள்

தமிழகத்துக்குமத்திய அரசு தர வேண்டிய வருவாய் பங்கீடு ரூ.4,073 கோடி + "||" + For Tamil Nadu The central government's revenue share is Rs 4,073 crore

தமிழகத்துக்குமத்திய அரசு தர வேண்டிய வருவாய் பங்கீடு ரூ.4,073 கோடி