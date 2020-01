மாநில செய்திகள்

நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட“குடியுரிமை சட்டத்தை ஏற்பது மாநில அரசுகளின் கடமை”மத்திய நிதி மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் பேச்சு + "||" + Passed in Parliament "It is the duty of the State to adopt the Citizenship Act"

