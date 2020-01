மாநில செய்திகள்

‘களத்தில் விவசாயியாக பார்ப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது’எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு, வெங்கையா நாயுடு பாராட்டு + "||" + It's a pleasure to be a farmer in the field Congratulations to Edappadi Palanisamy, Venkaiah Naidu

‘களத்தில் விவசாயியாக பார்ப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது’எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு, வெங்கையா நாயுடு பாராட்டு